На руинах спортивной истории: как погибает старейший стадион Астаны

"Искра", "Буревестник", "Енбек", "Торпедо", "Динамо", "Локомотив", "Энергия". Все это - прежние названия старейшего стадиона столицы, который с 1986 года носит имя Хаджимукана Мунайтпасова. К сожалению, скоро этот спортивный объект навсегда уйдет в историю: его признали аварийным и собираются сносить. О великом прошлом и бесславном настоящем стадиона - в материале корреспондентов Tengrinews.kz.

История стадиона начинается с 1931 года. По данным столичного краеведа Дмитрия Глухих, 92 года назад комсомольцы совместно с военнослужащими 14-го Кавалерийского полка начали расчистку остатков разрушенной крепости и бывшего плаца. На образовавшейся довольно большой территории возник стадион, где проводили занятия по физической и военно-технической подготовке, а также футбольные тренировки. В 1936 году появились деревянные трибуны на 500 мест, а в 1938 году сооружение огородили первым забором. Центральный вход на стадион сделали на месте главной башни Акмолинского укрепления – на углу нынешних проспекта Женис и Кенесары.

5 августа 1937 года на стадионе состоялся футбольный матч между командами Акмолинска и Новосибирска. Снимки, сделанные с того спортивного события, нашел и сохранил известный фотожурналист и краевед Нурмухамат Имамов.

В 1937 году в Акмолинске создали первое добровольное спортивное общество "Стрела", которое вскоре вошло в состав общества "Локомотив" и объединило спортсменов железнодорожного узла. В те годы железнодорожники делали многое для развития и пропаганды спорта в городе. Вся площадь стадиона была обнесена деревянным забором, вместимость западной трибуны увеличили до двух тысяч мест, а вокруг футбольного поля появилась беговая дорожка.

"В летнее время работали волейбольные и баскетбольные площадки, имелось пространство и для игры в популярные тогда городки. Зимой заливали каток для массового катания и занятий секций по хоккею с мячом и конькобежному спорту. Зрители с удовольствием посещали любые соревнования, проводимые на стадионе", - пишет Дмитрий Глухих.

В 1957 году в Акмолинске появилась хоккейная команда "Динамо", которая базировалась на стадионе. Зимой футбольное поле заливали под каток, а позднее за восточной трибуной появилась отдельная коробка с заливаемым полем.

1971 год, фото из архива Нурмухамата Имамова

В дальнейшем на стадионе появились еще одна деревянная (восточная) трибуна, корт для хоккея с шайбой, раздевалки. В шестидесятые годы обе трибуны стали уже кирпичными.

14 мая 1964 года здесь состоялся первый футбольный матч чемпионата СССР - класс "Б" пятая зона. Более десяти тысяч болельщиков пришли поддержать местное "Динамо" против "Локомотива" из Оренбурга. Тогда со счетом 2:0 победили хозяева поля.

Исторический факт: команды футболистов и хоккеистов в 50-х годах прошлого века в Акмолинске тренировал Николай Старостин - один из первых руководителей спортивного общества "Спартак", который был сослан в наш город.

1964 год, фото из архива Нурмухамата Имамова

"Стадион был настолько перегружен, что приходилось составлять графики очередности проведения занятий и соревнований", - вспоминал ветеран спорта Приишимья Федор Марьин.

28 апреля 1974 года, фото из архива Нурмухамата Имамова

Некоторые горожане помнят высокую арку ворот Центрального входа и фигуры атлетов по бокам. На трибунах стадиона рукоплескали спортсменам и артистам.

1970 год, фото предоставлено Д. Глухих / instagram.com/dimasg1974

После переноса столицы в Астану этот стадион был модернизирован и отремонтирован. Его вместимость увеличилась до 12,5 тысячи человек. В 1998 году здесь состоялась международная презентация новой столицы Казахстана.

Неудивительно, что стадион занимает особое место в жизни многих людей. В их числе - известный футболист, вратарь, депутат маслихата Астаны Давид Лория.

"На этом стадионе прошла моя жизнь. Я три раза был чемпионом и становился им именно здесь, - говорит Лория. - Количество ребят, занимающихся футболом в Астане, растет кратно с каждым годом, и новый стадион нам просто необходим. Оптимально он должен был быть построен еще вчера. Но надо исходить из того, что есть. Важно, чтобы новый стадион построили качественно. Его нельзя сделать просто ради того, чтобы сделать".

Черная полоса в истории стадиона началась в 2020 году. Тогда он был закрыт на капитальный ремонт. Год спустя в СМИ появилась информация о том, что сооружение признано аварийным и его будут сносить. Все это время он постепенно приходил в запустение.

Сейчас ворота стадиона открыты для всех желающих, несмотря на то, что сам он продолжает оставаться закрытым.

Нависающее над безжизненными трибунами огромное черное табло, по которому тысячи болельщиков все эти годы отслеживали ход матчей, теперь выглядит зловеще.

Кажется, мы нашли единственное уцелевшее сиденье на трибуне.

Этот плакат все еще приветствует участников соревнований, которых здесь давно нет.

Так выглядит вход в помещения под трибунами.

Все, что можно увидеть внутри, - это бардак и полная разруха.

Беговая дорожка вокруг поля зарастает сорной травой. Напоминает стадион "Авангард" в печально известной Припяти.

Наверное, именно так выглядит теория разбитых окон в действии.

Стадион облюбовали подростки. Мы повстречали компанию ребят, которые устроили себе в VIP-ложе над одной из трибун - что-то вроде штаб-квартиры. Не знаю, как сейчас, но в нашем детстве это называлось балаганом.

Кроме школьников сюда, как на экскурсию, ходят студенты и взрослые.

Тем временем внутренние помещения стадиона стали прибежищем для асоциальных элементов. Следы их пребывания видны повсюду.

Судя по всему, здесь был пожар.

Стены стадиона давно стали холстом для многочисленных граффити.

Буквально на наших глазах появился новый рисунок. Как объяснили ребята, это никнейм одного из уличных художников.

Мы запросили в акимате города официальную информацию о дальнейшей судьбе спортивного сооружения.

"На сегодняшний день, согласно техническому обследованию объекта, проведенному в 2020 году, существующие трибуны стадиона находятся в аварийном состоянии с подтрибунными помещениями, где был выявлен совокупный износ строительных конструкций", - говорится в ответе.

Как сообщили в городской администрации, в связи этим принято решение произвести полный демонтаж существующего стадиона и построить на его месте новый, что увеличивает сроки строительно-монтажных работ.

"В настоящее время ведутся проектные работы с завершением в августе текущего года и получением положительного заключения экспертизы в октябре 2023 года. После чего, на четвертом уточнении бюджета, будет запрошено финансирование. Затем будет объявлен конкурс госзакупок на строительно-монтажные работы", - добавили в пресс-службе акимата столицы.

В прошлом году стадион оказался в центре коррупционного скандала. Антикор сообщил о начале досудебного расследования в отношении руководителя управления ДЧС столицы по факту получения пяти миллионов тенге в качестве взятки от директора ТОО за оказание содействия в признании данного объекта аварийным.

Возникает вопрос: зачем нужно было давать взятку, если даже простым обывателям понятно, что стадион находится в плачевном состоянии и его уже не спасти? Тем более в 2020 году данный факт официально подтвердило обследование.

Или все не так очевидно, как кажется на первый взгляд? Редакция Tengrinews.kz направила официальный запрос в Антикор, чтобы внести ясность в данном вопросе.

Сегодня виновных в медленном разрушении старейшего стадиона Астаны формально нет, как нет и самого сооружения.

Сколько времени потребуется для того, чтобы на этом месте появилась новая спортивная площадка, неизвестно. Для самого стадиона оно пока что обнулилось и остановилось, как и на этом потухшем электронном табло.

Текст подготовил: Эльдар Нуруллин. Фото: Турар Казангапов.

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