У футболиста сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алипа нет острой тонкой передачи. Об этом пишут "Санкт-Петербургские ведомости" со ссылкой на слова главного тренера Сергея Семака.

22-летний защитник арендован у "Кайрата" до конца 2022 года, в РПЛ-2021/2022 провел десять матчей.

"В прошлом сезоне Семак периодически играл либо в два, либо в три центральных защитника, причем на этой позиции действовали и бразилец Дуглас Сантос, и даже колумбиец Вильмар Барриос. Но в концовке сезона основной связкой центральных защитников довольно неожиданно стала пара Дмитрий Чистяков - Нуралы Алип. 28‑летний Чистяков провел в общей сложности 37 игр в минувшем сезоне, причем 26 из них - от звонка до звонка, что касается Алипа, то 22‑летний защитник сборной Казахстана был взят в годичную аренду у "Кайрата" прошлой зимой и успел сыграть за "Зенит" 12 матчей.

Хотя даже Семак, пусть и хвалит ребят за старание, признает - у Дмитрия и Нуралы нет острой тонкой передачи. Да и вообще футбольных пробелов, в том числе и по тактике, у них хватает, как, скажем, еще у одного относительного новичка 22‑летнего Арсена Адамова, перешедшего из "Урала" в январе 2022‑го. Тем не менее в нынешней ситуации найти центрального защитника топ-уровня "Зениту" будет не так и просто. Да и нужны ли дорогостоящие приобретения, когда Лиги чемпионов в предстоящем сезоне не будет, а в РПЛ можно побеждать и так? Как раз есть возможность дать шанс футболистам развиваться и набираться опыта, играя бок о бок с Деяном Ловреном (будем надеяться, что хорват хотя бы к осени решит все свои проблемы со здоровьем)", - пишет газета.

Напомним, Алип провел все четыре матча за сборную Казахстана в летнем отрезке группового этапа Лиги наций и помог ей стать лидером квартета с десятью набранными очками.

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