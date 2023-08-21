Алип высказался о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" и своей мечте играть в Европе

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Вчера 18:09
©КФФ

Защитник "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип пожелал своему соотечественнику Бахтиеру Зайнутдинову, перешедшему из ЦСКА в "Бешикташ", удачи в Турции, передает Sport24. Также он рассказал о желании попробовать силы в одном из европейских чемпионатов.

"Видел, как официально "Бешикташ" представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате - готов играть в любом.

Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и все. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаемся - работаем", - сказал Алип.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом "сине-бело-голубые" выкупили его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Ранее стамбульский "Бешикташ" зарегистрировал контракт Зайнутдинова. На официальном сайте Федерации футбола Турции указано, что соглашение действует до 30 июня 2027 года.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер Бешикташ ФК

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