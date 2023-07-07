Агент Зайнутдинова ответил на вопрос о его переходе в "Бешикташ"

Российский агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал новости о его возможном уходе из московского ЦСКА в "Бешикташ", передает "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что клуб турецкой Суперлиги предложил за трансфер казахстанца три миллиона евро и еще столько же в качестве бонусов. Но армейцев якобы эта сумма не устроила.

"Зайнутдинов игрок ЦСКА. Больше не можем дать информации", - сказал Новиков.

Напомним, контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

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