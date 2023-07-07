ЦСКА не устроило предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову

"Бешикташ" предложил ЦСКА слишком мало денег за трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, турецкий клуб хотел заплатить за футболиста три миллиона евро и еще такую же сумму отдать бонусами.

ЦСКА отклонил это предложение. Клуб не собирается рассматривать продажу игрока меньше чем за шесть миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно об интересе к Зайнутдинову со стороны "Бешикташа" из турецкой Суперлиги, где он не будет считаться легионером.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. В турецком чемпионате есть правило, по которому каждый клуб в дополнении к 14 легионерам сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана или Узбекистана.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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