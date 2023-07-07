В Турции рассказали подробности переговоров по переходу Зайнутдинова из ЦСКА в "Бешикташ" 

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, работающий с "Бешикташем", прокомментировал интерес клуба к полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову, выступающему за московский ЦСКА. Он рассказал финансовые подробности переговоров.

"В ЦСКА сообщили руководству "Бешикташа", что они готовы продать Зайнутдинова за пять миллионов евро. Но для турецкого клуба это слишком дорого. Переговоры все еще ведутся, но максимальную сумму, которую может заплатить "Бешикташ" за Бахтиера, это три миллиона евро. Для клуба его приобретение было бы преимуществом, так как по новым правилам Суперлиги он считался бы турком, так как имеет гражданство Казахстана", - цитирует журналиста "СЭ".

Напомним, новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. В турецком чемпионате есть правило, по которому каждый клуб в дополнении к 14 легионерам сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана или Узбекистана.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги казахстанец провел 21 матч за ЦСКА, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

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