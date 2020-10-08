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"Мечта - играть за "Барселону". Футболист "молодежки" - о контракте в Испании, Месси и сравнении с футболом в Казахстане

Он рассказал об условиях за границей.

"Мечта - играть за "Барселону". Футболист "молодежки" - о контракте в Испании, Месси и сравнении с футболом в Казахстане
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Полузащитник молодежной сборной Казахстана Дмитрий Бачек в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о деталях перехода в испанский клуб "Побленсе". В частности, он раскрыл, какие условия ему предоставляют в новой команде, и отметил, почему техничным молодым игрокам порой сложно раскрыться в КПЛ. 

- Дмитрий, ты перешел в "Побленсе" - это команда из третьего дивизиона в Испании. Считаешь ли ты, что там более конкурентная среда, чем КПЛ, или просто дело в стране, где отношение к футболу даже в третьей лиге совершенно другое? 


- В этой лиге играют все вторые команды топ-клубов: "Барселоны", "Реала", "Валенсии" и других. Например, в нашей группе играют "Реал Мадрид", "Атлетико" и "Хетафе". По мне, так это шанс показать себя и попробовать пойти выше. В Ла Лигу пока, наверное, рановато... Надеюсь, Ла Лига 2 - это следующий шаг.

- В связи с пандемией перелеты в другие страны стали проблемой, как это происходит у тебя? Ты уже в Испании, получил рабочую визу? 

- Почти все документы получил, разрешение на работу в Испании, осталось сделать рабочую визу в посольстве Испании в Казахстане. Выезжать, скорее всего, буду транзитом.

- Какие условия тебе дает клуб, помимо контракта? Условно, предоставляют ли квартиру, машину? 

- Квартиру в центре города, плюс бонусы личные и общекомандные.

- Раз уж ты переехал в Испанию, расскажи, в какой из клубов Примеры ты мечтал бы перейти и кто из местных игроков является для тебя примером? 

- Мечта, конечно, всегда была играть за "Барселону". Это мой любимый клуб, давно за них болею. Кумиром и примером является Месси, очень нравится его игра.



- Видел, что ты играешь в футзал, в Караганде сильная футзальная школа.  Ты раньше занимался футзалом? Если да, насколько это тебе помогло в футболе?

- Нет, я не занимался футзалом. Просто был перерыв между сезонами, и меня позвали поиграть.

- Как ты считаешь, почему в Казахстане часто не ценят таких игроков, как ты, и порой, наоборот, критикуют, если молодой футболист старается играть красиво, на публику? 

- Мне кажется, в Казахстане учат играть проще. Лучше сыграть просто и надежно, ничего не придумывать. Возможно, в Казахстане больше акцентируют внимание только на результате, а когда ты стараешься сделать что-то необычное, ты рискуешь и можешь ошибиться, это может привести к голу соперника.

- В этом году ты ведь совсем не играл? Как ты поддерживал форму и каково твое состояние сейчас?

- Да, я готовился самостоятельно, созванивался с тренером, составлял программу тренировок. В будущем клубе это тоже понимают, готовы помогать набрать необходимую форму. 

Напомним, что о переходе Бачека испанский клуб "Побленсе" объявил на этой неделе. Ранее 19-летний хавбек рассказал, какие предложения к нему поступали до переезда в Испанию. Более подробно о карьере полузащитника читайте по следующей ссылке

Фото: КФФ©

 

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Метки:
Испания Ла Лига Сборная РК по футболу

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