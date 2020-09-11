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Был спокоен уже в 15 лет, может стать новым Логвиненко, трансфер в Европу - только за большие деньги. Портрет Нуралы Алипа

Рассказываем об одном из главных талантов страны.

Был спокоен уже в 15 лет, может стать новым Логвиненко, трансфер в Европу - только за большие деньги. Портрет Нуралы Алипа
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В 20 лет он самый прогрессирующий защитник Казахстана, уже застолбивший за собой место в основе сборной и "Кайрата", он - это Нуралы Алип. Корреспондент Vesti.kz поговорил с несколькими людьми из мира футбола, которые рассказали, как игрок попал в алматинский клуб, в чем он еще уступает Раде Дугаличу и реален ли интерес к нему со стороны клубов РПЛ. 

Развивался медленнее Кусяпова, "Астана" не обратила внимание и забрала других, родители были в восторге от Академии "Кайрата"


Алип перебрался в "Кайрат" в 2015 году благодаря заслуженному тренеру РК Павлу Черепанова, который был руководителем департамента скаутинга Академии алматинского клуба. Ниже подробности того, как Павел Петрович увидел Алипа и как тот дорос до основной команды.

"Заметили его на турнире памяти Виктора Новоторжина. Просматривал все игры, приехала команда из Актау. Обратил внимание на двоих - Талгата Кусяпова и как раз Нуралы Алипа. Кусяпов тогда играл в нападении слева, Алип рядом с ним, только в полузащите, они в паре хорошо взаимодействовали. Оба левоногие, высокие, габаритные, что сразу бросилось в глаза. 

Дальше был разговор с родителями и директором клуба из Актау. Директор был не против, ключевое решение оставалось за родителями. Они положительно отреагировали. Но сначала игроки все-таки должны были пройти просмотр именно внутри клуба, мы привезли их в Алматы с родителями. Их неделю просматривали, потом был двусторонний матч и положительное решение тренеров и руководства Академии. 

Родители увидели условия в Академии, это такой, можно сказать, рекламный обход. Когда ты показываешь, что там общежитие, как в гостинице, что их кормят, стирают форму, плюс помогаем устроить в общеобразовательную школу, поэтому в таких обстоятельствах родителям невозможно отказаться. 



Мы перевезли их в "Кайрат". Кусяпов был быстрее, развивался стремительнее, а вот Алип выглядел флегматичным, спокойным, и это у него до сих пор осталось, но в общем тогда он не выделялся. 

Потом у нас был турнир в "Кайрате". За нас играли Лев Скворцов, Талгат Кусяпов, Нуралы Алип и Руслан Махан. Опять же, Алип не выделялся, а вот Скворцов, Кусяпов и Махан здорово играли. На турнире был тренер молодежной команды "Астаны" Василий Маруняк, и он всех троих пригласил в клуб. Я всячески отговаривал ребят, в "Кайрате" были все инфраструктурные условия, квалифицированные тренеры, но там пообещали по 150 тысяч, а у нас платили 30 тысяч. В итоге Алип сейчас основной игрок национальной сборной и "Кайрата", а Кусяпов, Махан и Скворцов ходят по арендам. А все потому, что Алип попал в хорошие руки, и ему помогли развить качества внутри выстроенной системы Академии. В таком возрасте для роста игрока всегда надо выбирать учителей, тренеров". 

Хорошо продвигает мяч, но слабо играет головой и не слишком скоростной 

Из всех центральных защитников сборной Казахстана Алип демонстрирует, пожалуй, самую стабильную форму по сезону. Он отыграл все семь матчей за "Кайрат" в КПЛ-2020, а также недавно добавил еще две полные игры в сборной в Лиге наций. Особенности игры защитника, в чем он должен добавлять и почему ему доверяют стандарты - на эти вопросы ответил казахстанский тренер Али Алиев

"Я слежу за ним внимательно, это интересный игрок, центральный защитник с левой ногой, такого у нас не было с момента появления Юры Логвиненко. Но  работы у него много. Сейчас он на подъеме, забивает, "Кайрат" выигрывает, в сборной играет, но он не должен этим довольствоваться. Настоящая проверка его ждет в еврокубках и матчах за сборную. Пока у него такой проверки не было (разговор состоялся до игр сборной с Литвой и Беларусью), например, игра с "Каспием", при всем уважении, он там позволял себе баловаться, а он должен готовить себя к другому уровню.



Преимущества. Храбрость, самоотверженность и умение продвигать мяч через дриблинг - в особенности это качество не часто встретишь у защитников. Но во всем остальном у него работы непочатый край. 

Недостатки. Игра головой, в этом ему надо прибавить и посмотреть на своего напарника Раде Дугалича и как он снимает верховые мячи. Должен играть чище, порой у него бывают непонятные, опрометчивые подкаты. Скорость - опять же, это не его преимущество, а значит он должен компенсировать это чтением игры, предвидеть ситуацию. 

Стандарты. Наверное, это говорит о том, что у него есть характер и он работает над ударом в тренировочном процессе. С нервами все в порядке, но это вполне рабочая ситуация, многие команды доверяют пенальти своим центральным защитникам. Но снова я считаю, что еще необходимо посмотреть, как его психология, ментальность пройдет через тест больших, ответственных, еврокубковых матчей. Пробить пенальти с "Каспием" и сделать тоже самое на последних минутах в решающем матче квалификации ЛЕ - это разные вещи". 

Для Европы нужен другой уровень, но за ним уже наблюдают

Сам Алип предельно скромно оценивает возможный интерес к себе со стороны клубов из России и Европы, но естественно мечтает там оказаться. Черепанов считает, что об отъезде из "Кайрата" пока нельзя утверждать с полной уверенностью: 

"Про возможную карьеру в России рано говорить. В "Кайрате" у Алипа сейчас мало работы, в КПЛ команда доминирует, много владеет мячом. Вот мы скоро посмотрим, как он сыграет в еврокубках против серьезных соперников. Но потенциал есть, ему всего 20 лет.

При этом отмечу, когда Алип уходил из Актау, в договоре был прописан пункт, что тренер, воспитавший Нуралы, получит солидарные выплаты, если игрок перейдет из "Кайрата"в другой, в том числе в зарубежный клуб". 

Алиев также оценивает ситуацию с Алипом предельно строго: 

"Почему его стали продвигать в медиа? Может быть, люди хотят получить очередного Сейдахмета, которого настолько накрутили, что парня просто загубили ментально. Надеюсь, что Алип - это другая история, и он будет понимать, все что о нем говорят в прессе, весь интерес, который ему приписывают, он должен это подтверждать на поле, и возможная карьера в Европе - это другой уровень". 



Но есть и другая сторона оценки Алипа в проекции его трансфера в зарубежнй клуб. Как оценивают казахстанца на российском рынке, что о нем знают и когда он может уехать - на эти вопросы ответил агент Марат Арчегов

"Алип, безусловно, интересен российскому рынку. Я бы даже сузил понятие российского рынка до РПЛ, поскольку лиги ниже даже не вижу смысла обсуждать.

Не берусь судить о цене за Алипа, но на месте руководства "Кайрата", если и продавать его сейчас, то за солидные деньги. Посудите сами, Алипу только 20 лет, он работает под началом отличного тренера, имеет постоянную игровую практику в команде, которая показывает современный атакующий футбол. После такого опыта он может быть востребован не только в РПЛ, но и в Европе, но для этого нужно знание иностранного языка, чтобы легче адаптироваться.

Я точно знаю, что Алип обратил на себя внимание функционеров и скаутов клубов РПЛ во время зимнего сбора в Турции. Я был на этом сборе, видел игры вживую и могу сказать, что во всех играх против команд РПЛ и не только он смотрелся достойно. Это же в личных беседах подчеркивали коллеги по цеху". 

Фото: ФК "Кайрат"© (1,3), Reuters© (2)

 

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Кайрат ФК Лига наций Актау Премьер-лига России

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