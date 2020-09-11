Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА

Миллионы утекают из-за неправильного разрыва контрактов.

Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА
Фото: из личного архива
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Каждый год клубы КПЛ расходуют деньги не только на зарплаты, агентские выплаты и сборы. Из-за юридической безграмотности менеджеров ежегодно сотни миллионов тенге утекают в карманы игроков и тренеров при неправильном разрыве контрактов. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить проколы "Иртыша", из-за которого теперь пятикратный чемпион на грани банкротства.

В Европе и даже в соседней России клубы уже давно перестали полагаться лишь на своих штатных юристов. При крупных сделках и серьезных судебных тяжбах они обращаются к большим игрокам в мире спортивного права.

В Казахстане вот уже два года работает известная в Старом Свете компания SILA International Lawyers. И, как выяснил корреспондент Vesti.kz, у партнеров Михаила Прокопца и Юрия Зайцева уже имеются серьезные кейсы - благодаря им "Кайрат" и "Астана" сэкономили кучу денег, а "Шахтер" и "Тобол" как раз сейчас, заручившись поддержкой компании, отстаивают свою правоту в различных судебных органах.

- Мы активно сотрудничаем с несколькими клубами КПЛ. В частности, оказываем юридическое сопровождение "Шахтеру", "Кызыл-Жару" и "Тоболу", - рассказал партнер компании в Казахстане и Центральной Азии Аскар Уранхаев. - К сожалению, не все клубы понимают, насколько важно быть защищенными со стороны профессионалов именно спортивного права. Зачастую они все взваливают на клубных юристов. А специалисту, не заточенному именно в этом профиле, крайне сложно, он не знает многих нюансов.

Достаточно вспомнить, как руководство "Актобе" в 2017 году пыталось отбиться от претензий легионеров в гражданском суде. Из-за этого у клуба затем и были все проблемы с ФИФА со снятием очков и трансферным баном. Всего этого можно было избежать, обратись они к профессионалам вовремя. Но это все следствие. А первопричина всегда лежит в начале, когда клубы составляют контракты. Именно тогда делается много ошибок.

- Не пытался ли "Иртыш" через вас решить вопросы с Димитаром Димитровым и его штабом? Ведь им суммарно должны более одного миллиона евро.

- Нет. Но они обращались к нашим коллегам из Европы. Нюансов и деталей не знаю. Но полагаю, что там также было потеряно много времени. Проблемы всегда проще решать в начале их возникновения. А на деле получилось, что "Иртыш" потратил немалые деньги на юристов, на апелляцию, штрафы. 

- Я знаю, что некоторые игроки и тренеры сумели выиграть дела против наших клубов. Примеров немало, тот же Виктор Пасулько против "Окжетпеса". А были ли обратные кейсы, когда вам приходилось работать на стороне клубов?

- Да, конечно же. Есть действующие дела, о которых я не могу ничего разглашать. Но из закрытых кейсов могу отметить дело "Шахтера" против Режинальдо, это было в январе этого года. Само по себе дело было несложное, и мы решили все за несколько десятков минут. А вот из крупных кейсов - "Астана" и "Кайрат". Мы помогали им в двух делах. В итоге суммарно оба клуба сэкономили более миллиарда тенге.

- Можно подробнее?

- "Астане" помогли при расторжении контракта с тренером. "Кайрату" помогли выиграть дело против бывшего игрока Леандро Тавамбы, который претендовал на огромную компенсацию. Если подсчитывать сумму, которую удалось сохранить клубам, то выйдет чуть больше одного миллиарда тенге. Также могу отметить нашу работу в деле "Актобе" против Томаша Шимковича. Мы выиграли дело и сэкономили клубу 84 миллиона тенге.

Юристы компании представляют интересы отдельных игроков и при заключении контрактов. Прокопец уже давно имеет широкую известность, но после перехода Алексея Миранчука в "Аталанту" его и вовсе можно назвать знаменитостью. Именно он помогал игроку сборной России при заключении соглашения с одной из главных сенсаций последнего европейского сезона.

Нам же Прокопец знаком и по многим более ранним кейсам: возвращение "Алтаю" 12 очков в 2016 году, возвращение шести очков "Атырау". Ну а фанаты Бахтиера Зайнутдинова наверняка знают, что именно он помогал при подписании соглашения футболиста с ЦСКА.

- С Зайнутдиновым было все невероятно просто, - рассказал Прокопец. - К нам обратились его агенты, они хотели, чтобы все прошло максимально качественно. С юристами ЦСКА мы также давно знакомы, и это не первое наше родео. Поэтому вся процедура подписания контракта была ровной, правок с нашей стороны было немного.

- Как вел себя сам Бахтиер при подписании? Сильно ли капризничал?

- Абсолютно нет. Нам доводилось представлять интересы различных звезд, попадались среди них и капризные ребята. Баха от них отличается тем, что звездного налета у него вообще нет. Он скромный, воспитанный и очень вежливый. В общем, приятно удивил. Надеюсь, что в ЦСКА у него все сложится хорошо.

- По моей информации, у него "лестничный" контракт, согласно которому его зарплата в ЦСКА будет увеличиваться с каждым годом автоматически при определенных условиях. Это так?

- Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не имею права разглашать какие-либо детали соглашения. Конфиденциальность, сами понимаете. Еще раз могу лишь сказать, что проблем при подписании не возникло. Добавлю лишь, что Бахтиер все время рвался на тренировку, ему не терпелось поскорее присоединиться к команде.

Фото: из личного архива

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Тобол ФК Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Актобе ФК ФИФА Иртыш ФК Димитров Димитар Правосудие Окжетпес ФК Атырау ФК Алтай Сборная России по футболу Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:58
Футбол

Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА
Сегодня
13:46
Футбол

Сможет ли "Кайрат" оторваться от преследователей? Что нужно знать о восьмом туре КПЛ
Сегодня
12:28
Футбол

Футболист "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана может уехать в Европу
Сегодня
11:26
Футбол

"Что я ему покажу и расскажу?". Шпилевский высказался о взаимоотношениях с Вагнером Лавом в "Кайрате"
Сегодня
11:05
Футбол

В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен восьмой тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге
Сегодня
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей КПЛ "Жетысу" - "Окжетпес" и "Шахтер" - "Тараз"
Вчера
18:32
Футбол

Экс-футболист "Краснодара" сравнил уровень КПЛ и чемпионата России
Вчера
18:12
Футбол

СМИ сообщили о конфликте тренера клуба КПЛ с экс-капитаном сборной Казахстана
Вчера
16:43
Футбол

Зайнутдинов был настойчивым, Сейдахмету советовали не ехать в "Уфу" - экс-футболист "Тараза"
Вчера
11:55
Футбол

Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро заинтересовал участника Лиги чемпионов
Вчера
07:54
Футбол

"Проанализировали неудачи в КПЛ и Лиге Европы". Боранбаев - о философии "Кайрата", выборе Шпилевского и зарплате Лава
9 сентября
23:26
Футбол

"Точно буду таким же, как в ЦСКА". Вагнер Лав сделал заявление о будущем в "Кайрате"
9 сентября
22:37
Футбол

Боранбаев рассказал, почему "Кайрату" не удалось подписать Тошича и сколько голов забьет Вагнер Лав
9 сентября
20:46
Футбол

"КраСава" представил выпуск о Вагнере Лаве и "Кайрате"
9 сентября
17:59
Футбол

Не договорился с "Астаной"? Карпович вернулся в "Окжетпес"
9 сентября
16:16
Футбол

"Кызыл-Жар СК" объявил о переходе двух футболистов
9 сентября
16:03
Футбол

Лава признали лучшим игроком КПЛ в августе, а Шпилевского - лучшим тренером
9 сентября
14:50
Футбол

Клуб КПЛ подписал футболиста с опытом игры в РПЛ и Лиге Европы
9 сентября
14:32
Футбол

"Одна ошибка - не основание для бесконечной критики". Футболисты "Тараза" вступились за Суюмбаева
9 сентября
12:59
Футбол

"Хотели реабилитироваться после Черногории". Игрок "Ордабасы" - о победе молодежной сборной Казахстана и спорах с братом за гол
9 сентября
12:33
Футбол

"У меня завершается контракт, РПЛ мне интересна". Шомко высказался об уходе из "Астаны"
9 сентября
12:14
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана покинул дебютанта Лиги Европы и получил предложение из Кипра
9 сентября
11:20
Футбол

Футболисты из КПЛ помогли сборной одержать первую победу в Лиге наций
8 сентября
21:29
Футбол

Иностранный тренер выбирает между "Астаной" и украинским клубом
8 сентября
16:15
Футбол

В ожидании Лиги Европы? На "Астана Арене" постелили новый газон
8 сентября
14:00
Футбол

Консерватизм Билека и кадровые проблемы. Чего не хватило сборной Казахстана в матчах Лиги наций
8 сентября
13:13
Футбол

Шпилевский высказался о шансах "Кайрата" на чемпионство и оценил Вагнера Лава с Денисом Поляковым
7 сентября
20:11
Футбол

"Астана" возобновила подготовку к матчам КПЛ
7 сентября
18:10
Футбол

"Поначалу было страшно. Казахстан, Афганистан". Вагнер Лав - о предложении от "Кайрата", продлении контракта и своих целях
7 сентября
17:40
Футбол

Усиление для сборной. "Астана" упустила Быстрова и теперь он прогрессирует в РПЛ
30 августа
23:44
Футбол

Видеообзор заключительного матча седьмого тура КПЛ
30 августа
20:41
Футбол

Как "Тараз" лишил "Астану" победы
30 августа
19:14
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
27 августа
19:09
Футбол

Видеообзор разгромной победы "Жетысу" над "Кызыл-Жаром СК"
25 августа
20:23
Футбол

Видеообзор победы "Тобола" над "Астаной"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика