В московском "Динамо" прокомментировали интерес к футболистам из Казахстана

Скаут-аналитик московского "Динамо" Сергей Титов
рассказал корреспонденту Vesti.kz
, проявлял ли клуб интерес к полузащитнику сборной Казахстана Исламбеку Куату
. На данный момент 27-летний футболист по-прежнему является свободным агентом.
"В "Динамо" просматривали игроков из Казахстана, но других. Исламбек Куат не рассматривался клубом", - заявил Титов.
Напомним, что с января по июль 2020 года Куат являлся игроком "Оренбурга", но после вылета команды из российский премьер-лиги стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.
Кандидатуру Куата рассматривают несколько клубов РПЛ, в числе которых волгоградский "Ротор"
и грозненский "Ахмат"
. Также игрок получил
предложение из чемпионата Турции.
Возвращение хавбека в "Кайрат" маловероятно, о чем уже заявили Алексей Шпилевский
и Кайрат Боранбаев
. За алмтаинский клуб Куат выступал на протяжении шести сезонов до перехода в "Оренбург".
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