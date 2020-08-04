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Главный тренер клуба РПЛ прокомментировал возможный переход Куата

Казасхтанец стал свободным агентом.

Главный тренер клуба РПЛ прокомментировал возможный переход Куата
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев дал комментарий корреспонденту Vesti.kz  по поводу интереса к полузащитнику сборной Казахстана по футболу Исламбеку Куату. Ранее хавбек расторг контракт с "Оренбургом". 

"Все вопросы по трансферам - к спортивному директору футбольного клуба "Ахмат", - сказал Талалаев. 


Прошедшие полгода Куат являлся игроком "Оренбурга", но после вылета команды из российской премьер-лиги действующее соглашение игрока с клубом было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Помимо "Ахмата", предметный интерес к опытному полузащитнику проявляет новичок будущего сезона РПЛ "Ротор". 

На тему возможного возвращения Куата в Казахстан и, в частности, в "Кайрат", уже высказались главный тренер команды Алексей Шпилевский и руководитель клуба Кайрат Боранбаев.

 

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Метки:
Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу Ахмат ФК Оренбург ФК

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