Боранбаев выдвинул условия Куату для возвращения в "Кайрат"

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев рассказал, насколько вероятно возвращение в клуб полузащитника Исламбека Куата. Один из бывших лидеров алматинской команды стал свободным агентом после ухода из "Оренбурга"
"Если он не найдет себе другие варианты в России, то мы его пригласим к нам на сбор. Посмотрим, подходит ли он нам сейчас по разным моментам. И если он нам не подойдет, то Куат сможет искать варианты трудоустройства в других казахстанских клубах", - цитирует Боранбаева Youtube-канал Sports True.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!