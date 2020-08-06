Двукратный бронзовый призер чемпионата Турции сделал предложение Исламбеку Куату

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Клуб первой лиги "Самсунспор" сделал выгодное в финансовом плане предложение о контракте 27-летнему футболисту и ждет его ответа. Приоритетом для себя Куат считает российскую премьер-лигу, где у него имеются два варианта: грозненский "Ахмат
" и новичок лиги - волгоградский "Ротор
".
Ранее представитель Куата вел переговоры с московским "Динамо", однако клуб предпочел обратить внимание на других футболистов его амплуа. С 1 января казахстанец выступал за "Оренбург", который покинул 30 июля после двух игр и вылета
клуба из РПЛ.
В минувшем сезоне "Самсунспор" выступал во второй лиге и сумел пробиться в первый дивизион. Клуб в будущем сезоне ставит задачу - вернуться в суперлигу, где последний раз выступал в 2006 году. Также "Самсунспор" следит за другими казахстанскими футболистами, играющими в КПЛ.
В 1986 и 1987 годах команда из города Самсун завоевывала бронзовые медали чемпионата Турции - эти достижения являются наивысшими в клубной истории. Несколько лет назад в составе этой команды выступали экс-форвард "Селтика" и сборной Греции Гиоргиос Самарас
и бывший нападающий "Иртыша" Джон Чибуике
.
Отметим, что в январе 2013 года "Самсунспор" подписывал
казахстанского защитника Марка Гурмана, но он через несколько дней покинул клуб.
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