19-летний казахстанский футболист отправился на просмотр в клуб Ла Лиги

Защитник молодежной сборной Казахстана по футболу Аскар Сатышев может продолжить карьеру в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, игрок "Тараз-Каратау" находится в расположении молодежной команды "Гранады". 19-летний Сатышев пробудет в "Гранаде Б" еще одну неделю, после чего будет принято решение о его будущем.

В минувшем сезоне защитник сыграл десять матчей в первой лиге, еще восемь - во второй лиге, а также три игры за юношескую сборную Казахстана (U-19) в квалификации Евро.

В декабре он получил вызов в молодежную сборную (U21) для участия в селекционном сборе.

Напомним, "Гранада" выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании и на текущий момент занимает 14-е место.