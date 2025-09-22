Звезда сборной Узбекистана забил гол в Турции и принёс ничью своему клубу

"Башакшехир" и "Аланьяспор" не смогли выявить победителя в матче 6-го тура чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Игра состоялась на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле и завершилась со счётом 1:1.

На 29-й минуте хозяев вывел вперёд форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Гости сравняли счёт на 52-й минуте усилиями Ученна Огунду. Вскоре Шомуродов забил ещё один мяч, но он был отменён из-за офсайда.

Для Шомуродова это второй гол в пяти матчах за "Башакшехир", куда он перешёл летом из "Ромы" на правах аренды.

В турнирной таблице "Аланьяспор" с 9 очками занимает восьмое место, а "Башакшехир" с 6 баллами идёт десятым.

Следующие матчи: 26 сентября "Аланьяспор" примет "Галатасарай", а 28 сентября "Башакшехир" сыграет на выезде против "Коньяспора".