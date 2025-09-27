"Золотой мяч"-2025: сколько голосов за первое место получил Ямаль

Французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен" стал обладателем "Золотого мяча" 2025 года, передают Vesti.kz.

Дембеле набрал 1380 очков, опередив 18-летнего Ламина Ямаля из "Барселоны", занявшего второе место с 1059 очками.

Как пишет si.com, разрыв в 321 очко во многом объясняется тем, что Дембеле получил 73 голоса за первое место, тогда как Ямаль - только 11.

Кроме Дембеле и Ямаля, ещё шесть игроков хотя бы раз получали голоса за первое место:

Витинья - 6 раз

Мохамед Салах - 4

Ашраф Хакими - 3

Килиан Мбаппе - 1

Хвича Кварацхелия - 1

Скотт Мактоминей - 1

Топ-10 рейтинга "Золотого мяча" 2025

Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен") - 1380 очков

Ламин Ямаль ("Барселона") - 1059

Витинья ("Пари Сен-Жермен") - 703

Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 657

Рафинья ("Барселона") - 620

Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен") - 484

Килиан Мбаппе ("Реал") - 378

Коул Палмер ("Челси") - 211

Джанлуиджи Доннарумма ("Пари Сен-Жермен"/"Манчестер Сити") - 172

Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен") - 171