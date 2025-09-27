"Золотой мяч"-2025: сколько голосов за первое место получил Ямаль

Французский форвард Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен" стал обладателем "Золотого мяча" 2025 года, передают Vesti.kz.
Дембеле набрал 1380 очков, опередив 18-летнего Ламина Ямаля из "Барселоны", занявшего второе место с 1059 очками.
Как пишет si.com, разрыв в 321 очко во многом объясняется тем, что Дембеле получил 73 голоса за первое место, тогда как Ямаль - только 11.
Кроме Дембеле и Ямаля, ещё шесть игроков хотя бы раз получали голоса за первое место:
Витинья - 6 раз
Мохамед Салах - 4
Ашраф Хакими - 3
Килиан Мбаппе - 1
Хвича Кварацхелия - 1
Скотт Мактоминей - 1
Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен") - 1380 очков
Ламин Ямаль ("Барселона") - 1059
Витинья ("Пари Сен-Жермен") - 703
Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 657
Рафинья ("Барселона") - 620
Ашраф Хакими ("Пари Сен-Жермен") - 484
Килиан Мбаппе ("Реал") - 378
Коул Палмер ("Челси") - 211
Джанлуиджи Доннарумма ("Пари Сен-Жермен"/"Манчестер Сити") - 172
Нуну Мендеш ("Пари Сен-Жермен") - 171