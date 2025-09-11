Ямаль заключил контракт на 200 миллионов: известны подробности

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль продолжает переписывать не только футбольную, но и маркетинговую историю, передают Vesti.kz.

Ямаль обогатился на 200 миллионов

18-летний футболист заключил масштабный контракт с одной из крупнейших международных платёжных систем, обслуживающей миллионы клиентов и банков по всему миру.

Теперь, по условиям соглашения, Ямаль стал официальным глобальным амбассадором чемпионата мира-2026.

По данным Madrid Barcelona, сумма сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро. Для игрока его возраста это беспрецедентный уровень: ранее подобные контракты заключали лишь суперзвёзды, десятилетиями державшиеся на вершине футбола.

Почему выбор пал именно на Ямаля?

Visa стремится говорить с новым поколением болельщиков и ищет символ современности, креатива и глобального влияния. А Ямаль идеально соответствует этому образу: он юн, талантлив и уже покорил сердца миллионов фанатов по всему миру.

Участие в промо-кампаниях ЧМ-2026 окончательно закрепит его статус как одного из самых узнаваемых футболистов планеты.

Для "Барселоны" эта история — не менее значима. Иметь в составе игрока, который в 18 лет подписывает контракты на сотни миллионов, значит усилить имидж клуба как глобального бренда, укрепить интерес инвесторов и повысить привлекательность на международной арене.

Недавно вундеркинд "Барсы" признался, что мечтает завоевать не один, а несколько "Золотых мячей".