Вскрылась интересная деталь в контракте экс-капитана сборной Казахстана с новым клубом

Стали известны некоторые подробности соглашения Кайрата Нурдаулетова с "Иртышом". В начале года он вернулся в павлодарский клуб в качестве главного тренера, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Гол емес!", в контракте Нурдаулетова есть пункт, согласно которому он может покинуть "Иртыш", если получит приглашение в сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что 42-летний Нурдаулетов вел переговоры с туркестанским "Тураном", однако стороны не достигли соглашения.

Нурдаулетов выступал за "Иртыш" в период 2002-2004 годов, а в 2002-м признавался лучшим полузащитником чемпионата. Также в его игровой карьере были "ЦСКА-Кайрат", "Есиль-Богатырь", "Кайрат", "Тобол", "Астана", "Кайсар". Еще защищал цвета сборной Казахстана и был ее капитаном.

В качестве тренера работал в "Астане", "Мактаарале", сборной Казахстана и "Жетысу".

Напомним, что "Иртыш" с нового сезона будет выступать в первой лиге и попытается по итогам сезона выйти в казахстанскую премьер-лигу.