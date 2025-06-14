Вратарь сборной Казахстана остался без тренера после исторического успеха

Футбольный клуб "Сабах" (Азербайджан) сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Василием Березуцким. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон по семейным причинам, передают Vesti.kz.

Березуцкий возглавил команду в 2024 году и помог ей выиграть Кубок Азербайджана - первый трофей в истории клуба. Руководство поблагодарило специалиста за проделанную работу и вклад в развитие команды.

Клуб также пожелал здоровья супруге тренера и поддержки всей его семье.



Отметим, что за "Сабах" выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов. Ранее он играл за казахстанские клубы "Тобол", "Актобе", "Кайрат", "Шахтер" и "Акжайык".