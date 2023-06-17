Вместе с Месси и Бэкхемом. Исламхан вошел в элитный клуб

Полузащитник шымкентского "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в третий раз стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.
Этой информацией Исламхан поделился со своими подписчиками в инстаграме.
"Алхамдулиллах, я в третий раз стал отцом! Спасибо, любимая!", - написал Исламхан, также опубликовав фотографию с супругой и двумя старшими детьми.
Добавим, что многие звездные футболисты являются многодетными отцами. Также, как у Исламхана трое детей у Дэвида Бэкхема, Антуана Гризмана, Тьери Анри, Лионеля Месси и многих других.
На данный момент Бауыржан восстанавливается от полученной травмы и следовательно не находится в расположении сборной Казахстана.
Отметим, что 30-летний хавбек после двухлетней дисквалификации перешел в состав шымкентского "Ордабасы" в начале текущего года. До этого он выступал за "Аль-Айн" из ОАЭ.