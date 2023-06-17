Вместе с Месси и Бэкхемом. Исламхан вошел в элитный клуб

Новости спорта Футбол
Сегодня 14:41
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Полузащитник шымкентского "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в третий раз стал отцом, передает корреспондент Vesti.kz.

Этой информацией Исламхан поделился со своими подписчиками в инстаграме.

"Алхамдулиллах, я в третий раз стал отцом! Спасибо, любимая!", - написал Исламхан, также опубликовав фотографию с супругой и двумя старшими детьми.

Добавим, что многие звездные футболисты являются многодетными отцами. Также, как у Исламхана трое детей у Дэвида Бэкхема, Антуана Гризмана, Тьери Анри, Лионеля Месси и многих других.

На данный момент Бауыржан восстанавливается от полученной травмы и следовательно не находится в расположении сборной Казахстана.

Отметим, что 30-летний хавбек после двухлетней дисквалификации перешел в состав шымкентского "Ордабасы" в начале текущего года. До этого он выступал за "Аль-Айн" из ОАЭ.

 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК

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