"Ведром по голове". Болельщики выбежали на поле и устроили драку с футболистами

Новости спорта Футбол
Сегодня 21:28
©Кадр из видео

Матч восьмого тура чемпионата Австралии по футболу между "Мельбурн Сити" и "Мельбурн Виктори" был прерван из-за поведения фанатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 22-й минуте игры при счете 1:0 в пользу "Мельбурн Сити" болельщики прорвались на поле и ударили вратаря хозяев Тома Гловера ведром с порошком. После этого инцидента рефери матча увел команды в подтрибунное помещение.

Как видно на видео, фанатов разозлил тот факт, что Гловер закинул файер обратно на трибуну.

Отметим, что "Мельбурн Сити" с 16 очками лидирует в национальном чемпионате, тогда как "Мельбурн Виктори" с 10 очками находится на седьмой позиции.

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Метки:
Футбол
Новости
Сегодня , 21:28
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