В Европе объявили о трансфере казахстанского нападающего

Новости спорта Футбол
14 марта 20:38
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Футбольный клуб из Литвы "Бабрунгас" объявил о переходе 20-летнего казахстанского нападающего Хамзы Якуди. При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.

"Бабрунгас" выступает во второй лиге и идет на восьмом месте в турнирной таблице, набрав один балл после первого тура.

Последним клубом Якуди был белорусский "Слоним", который он покинул в прошлом году.

Хамза начинал карьеру в 2022 году в составе "Ордабасы". Всего за шымкентский клуб во всех турнирах провел пять матчей и забил два гола. До этого был в системах "Академии Онтустик", "Кайрата" и "Рузаевки".

Метки:
Литва Ордабасы ФК Футбольные трансферы
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