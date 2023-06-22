Аким города Алматы Ерболат Досаев высказался о "Кайрате". Он отметил, что алматинский клуб развивается на своих условиях, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" это и достояние города, старейший футбольный клуб страны, но пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было, ни судебных, ни других инициатив со стороны собственников. Пока финансируют они сами, со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрата". Сам клуб продолжает жить и развиваться, и участвовать в чемпионате Казахстана на своих условиях. Если вопрос снова поднимется о том, что есть нехватка финансирования и другие вопросы, мы будем рассматривать в установленном законодательством порядке. Этот вопрос сегодня на повестке дня у акимата не стоит", - сказал Досаев на брифинге "О социально-экономическом развитии города Алматы".

Отметим, что "Кайрат" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 12 матчах. Следующую игру в чемпионате страны алматинцы проведут на своем поле с "Кызыл-Жаром" 24 июня. Это будет матч перенесенного 14-го тура.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →