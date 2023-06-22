Аким города Алматы Ерболат Досаев высказался о "Кайрате". Он отметил, что алматинский клуб развивается на своих условиях, сообщают Vesti.kz.
"Кайрат" это и достояние города, старейший футбольный клуб страны, но пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было, ни судебных, ни других инициатив со стороны собственников. Пока финансируют они сами, со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы "Кайрата". Сам клуб продолжает жить и развиваться, и участвовать в чемпионате Казахстана на своих условиях. Если вопрос снова поднимется о том, что есть нехватка финансирования и другие вопросы, мы будем рассматривать в установленном законодательством порядке. Этот вопрос сегодня на повестке дня у акимата не стоит", - сказал Досаев на брифинге "О социально-экономическом развитии города Алматы".
Отметим, что "Кайрат" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 12 матчах. Следующую игру в чемпионате страны алматинцы проведут на своем поле с "Кызыл-Жаром" 24 июня. Это будет матч перенесенного 14-го тура.