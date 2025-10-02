Состоялась жеребьевка Кубка Азии-2026 по футболу среди сборных до 23 лет, сообщают Vesti.kz.
Турнир пройдёт с 6 по 24 января в Саудовской Аравии."Группа смерти" для Узбекистана
Сборная Узбекистана (U-23) попала в одну из самых сложных групп, где её соперниками станут Южная Корея, Иран и Ливан.Итоги жеребьевки
Группа А: Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания, Кыргызстан.
Группа B: Япония, Катар, ОАЭ, Сирия.
Группа C: Узбекистан, Южная Корея, Иран, Ливан.
Группа D: Ирак, Австралия, Таиланд, Китай.
К участию в турнире допускаются игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже. Каждая команда обязана заявить состав из 18–23 футболистов, включая минимум трёх вратарей.