Уйдет ли тренер сборной Казахстана в клуб РПЛ? Ответ Адиева

Новости спорта Футбол
Сегодня 12:12
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" ответил, что будет делать при поступлении предложения летом от клуба российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.  

- Допускаете, что летом вы получите предложение от клуба РПЛ?

- Я об этом особо не думаю. Живу настоящим. Мне нравится работа в сборной Казахстана. Мне кажется, что пока я нахожусь на своем месте. Понятно, что тренер всегда хочет чего-то большего. Если появится вариант, будем все взвешивать... Поступит предложение - подумаем. А так я подобными вещами себе голову не забиваю.

Напомним, что под руководством Адиева национальная команда удачно провела летний отрезок отборочного цикла Евро-2024, обыграв на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Следующие матчи в группе H пройдут 7 сентября. Сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино.

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Премьер-лига России

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