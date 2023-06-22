Уйдет ли тренер сборной Казахстана в клуб РПЛ? Ответ Адиева

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" ответил, что будет делать при поступлении предложения летом от клуба российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

- Допускаете, что летом вы получите предложение от клуба РПЛ?

- Я об этом особо не думаю. Живу настоящим. Мне нравится работа в сборной Казахстана. Мне кажется, что пока я нахожусь на своем месте. Понятно, что тренер всегда хочет чего-то большего. Если появится вариант, будем все взвешивать... Поступит предложение - подумаем. А так я подобными вещами себе голову не забиваю.

Напомним, что под руководством Адиева национальная команда удачно провела летний отрезок отборочного цикла Евро-2024, обыграв на выезде Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

Следующие матчи в группе H пройдут 7 сентября. Сыграют Казахстан - Финляндия, Дания - Сан-Марино.