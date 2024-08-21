УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов: фанаты разделились на два лагеря

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил обновленный гимн Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
В первых матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/2025 зрители услышали гимн турнира в обновленном исполнении.
Мелодия осталась прежней, но звучание инструментов приобрело новый оттенок.
Эта новая оркестровая версия гимна - первая с начала 2000-х годов. Однако реакция болельщиков оказалась противоречивой. Одни оценили свежий подход:
"Старые добрые времена. Я очень скучал по старым версиям начала и середины 2000-х. У них особая, мощная звучность.
Звучит так хорошо…
Новая версия вызовет у вас еще больше мурашек по коже.
Это историческое вступление, я считаю его очень продвинутым и футуристическим, а с новой системой оно будет просто сумасшедшим. Я очень взволнован и не могу дождаться.
Наконец-то оркестровая версия - вернулаааась!
Они даже улучшили песню чемпионов".
Другие любители футбола остались недовольны, считая изменения ненужными:
"Это отстой, старый, мне кажется, лучше. Это труба, все портит.
Это позор для крупнейшего клубного турнира в мире.
Прекратите менять вещи, которые не нуждаются в изменениях"
Напомним, что с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будет участвовать 36 команд вместо 32. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.
Финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия).