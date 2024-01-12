Турецкий клуб подписал контракт с вратарем сборной Казахстана

Новости спорта Футбол
Вчера 16:39
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Турецкий клуб "Хаккяригюджю" объявил о переходе вратаря женской сборной Казахстана по футболу Ангелины Портновой, сообщают Vesti.kz.

При этом его пресс-служба не уточнила детали соглашения.

До перехода в "Хаккяригюджю" 23-летняя Портнова выступала за кокшетауский "Окжетпес".

В ее карьере также были СДЮСШОР-8 (Астана) и "Адана Идманюрдуспор" (Турция).

В национальную команду вызывается с 2021 года.

"Хаккяригюджю" в нынешнем сезоне чемпионата Турции идет на 13-м месте из 16, набрав 15 очков после 15 матчей.

Метки:
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