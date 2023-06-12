ЦСКА впервые за десять лет выиграл Кубок России. Эмоции Зайнутдинова

Защитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов поделился эмоциями от победы команды в Кубке России в сезоне‑2022/23, сообщают Vesti.kz.

ЦСКА победил "Краснодар" в cуперфинале Кубка России в серии пенальти - 6:5. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев отразил два удара.

"Матч получился нервный, эмоций уже нет, голос сел. Я очень рад. Спасибо болельщикам, спасибо Акинфееву. Мы это сделали. "Краснодар" - сильная команда, у них быстрые игроки впереди, они контролировали игру, но мы дотерпели. И в серии пенальти Акинфеев нас спас. Завтра уже поеду в сборную, но, думаю, тренерский штаб даст нам лишние дни", - приводит слова Зайнутдинова "Матч ТВ".

Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз "армейцы" выигрывали трофей в 2013 году.