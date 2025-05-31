Тремя голами завершилось казахстанское дерби в Европе

В матче 11-го тура чемпионата Беларуси друг с другом сыграли команды из верхней части турнирной таблицы - брестское "Динамо" на своем поле принимало "Ислочь". В составах обеих команд сыграли казахстанцы, передают Vesti.kz.

Матч завершился победой "Ислочи" со счетом 2:1. В начале второго тайма гостям удалось забить два гола - дубль оформил Александр Шестюк (51', 60'). На 63-й минуте хозяева отыграли один мяч после точного удара экс-защитника "Астаны" Артема Рахманова, но на большее их не хватило.

В составе "Динамо" весь матч отыграл 28-летний казахстанский полузащитник Владислав Васильев, который недачно не исключил возвращения на родину.

А у гостей на 87-й минуте на замену вышел 23-летний казахстанский нападающий Денис Митрофанов.

После этого матча команды сравнялись по набранным очкам (по 21). Они делят второе место, отставая от лидирующего "МЛ Витебск" на пять баллов (26, есть матч в запасе).