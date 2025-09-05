Таджикистан сотворил камбэк с Ираном и заставил говорить о себе

Сборная Таджикистана сотворила камбэк в матче группового этапа CAFA Nations Cup-2025 против одной из сильнейших команд Азии — сборной Ирана, передают Vesti.kz.

По ходу встречи таджикистанцы уступали 0:2 после голов Мохаммада Мехди Мохеби и Мохаммада Мохеби на 38-й и 47-й минутах. Однако команда сумела сравнять счёт благодаря точным ударам Шахрома Самиева (58-я минута) и Зоира Джурабаева (77-я). В итоге — 2:2.

Иран, несмотря на упущенную победу, занял первое место в группе B с 7 очками и вышел в финал турнира. Таджикистан с 4 очками расположился на третьей позиции. Столько же набрала Индия, но по дополнительным показателям оказалась второй и сыграет в матче за третье место. Афганистан замкнул таблицу с 1 очком.





"Можно только поаплодировать"

А вот как этот камбэк Таджикистана оценил российский журналист Александр Троицкий:

"Прекрасный камбэк с 0:2. И помним, что Иран играл максимально сильным составом. Против Индии и Афганистана не играли ни Мохеби, ни Годдос, ни Горбани. В свою очередь, Таджикистан был без Амадони Камолова, Олимзода и Буризода (Айни).

Отличные две игры провели таджикистанцы против Афганистана и Ирана. Можно только поаплодировать.

Да, таджикская сборная лишь третья в группе на турнире CAFA. Подвел Афганистан, который играл лучше Индии, но не сумел забить. Ну и, конечно, нелепое поражение от индусов в первом туре с ошибкой Хасанова и не забитым пенальти Соирова. Вообще, подвела таджикистанцев на этом турнире именно вратарская линия, которая считается самой сильной в этой сборной.

Убедились, что национальная команда Таджикистана способна делать результат. А ошибки и оплошности бывают у всех.

Так или иначе, отряхнулись и пошли дальше. Важнейшие матчи впереди. Официальные матчи. Отбора Кубка Азии. В октябре два матча с Мальдивами, в ноябре — выезд на Восточный Тимор".