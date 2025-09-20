Сын Зидана сменил гражданство и выбрал новую сборную

Французский вратарь Лука Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, официально сменил спортивное гражданство и теперь имеет право выступать за сборную Алжира, передают Vesti.kz.

Как пишет French Football Weekly, ФИФА подтвердила это на своём официальном сайте. 27-летний уроженец Марселя тем самым окончательно закрывает дверь для выступлений за французские сборные.

Карьера Лука Зидана

Воспитанник "Реала", Лука всю профессиональную карьеру провёл в Испании, выступая за молодёжные команды "Реала" (2014-2019), а затем за "Расинг", "Райо Вальекано", "Эйбар" и с июля 2024 года - за "Гранаду". За сборную Франции он выступал в различных возрастных категориях: 3 матча за U-16, 14 за U-17 и U-18, 6 за U-19 и 1 за U-20.



Выбор в пользу Алжира

Лука никогда не включался в состав основной сборной Франции и не привлекался Дидье Дешамом для ротации вратарей. В связи с этим он решил попробовать свои силы в сборной страны происхождения своего отца. Этот шаг наверняка вызовет интерес в Алжире, где тренер Владимир Петкович может вызвать его на матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Сомали (9 октября) и Уганды (14 октября).