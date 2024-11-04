Сыграть за клуб из родного города и попасть в сборную, или почему Жуков должен вернуться в КПЛ?

Бывший полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков завершил свой третий сезон в высшем дивизионе чемпионата Китая. На сей раз его команда "Цанчжоу Майти Лайонс" финишировала на 13-м месте из 16. Контракт 29-летнего хавбека с клубом действует до конца 2024 года. Это значит, что Жуков может сменить клубную прописку ближайшей зимой.

Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, может ли Георгий вернуться в чемпионат Казахстана, будет ли он полезен для топ-клубов КПЛ и по силам ли ему вернуться в сборную, за которую он не играл с весны 2022 года.

В "Цанчжоу" Жуков перебрался в августе 2022 года, перейдя туда на правах свободного агента из польской "Вислы". Первые два сезона клуб казахстанца занимал 12-е место в таблице, но на этот раз закончил на 13-й строчке.

За два с половиной сезона Жуков провел 69 матчей за "Цанчжоу" во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В этом сезоне он преимущественно был игроком стартового состава. Помимо него в команде еще четверо иностранцев: английский защитник Айо Обилай, латераль из Гонконга Сунь Мин Хим, вызывавшийся в сборную Нигерии вингер Вив Соломон-Отабор и бразильский нападающий Эбер.

Можно ли назвать Жукова важным игроком команды? Вполне. Он пропустил только один матч без причины, оставшись на скамейке запасных в апреле. Другие матчи он пропускал либо из-за травмы (май-июнь), а также июльскую игру из-за перебора желтых карточек.

Но будут ли в "Цанчжоу" продлевать контракт с Жуковым? Это вопрос открытый. В Китае есть жесткий лимит на легионеров, и не исключено, что на место Георгия в руководстве захотят подписать другого иностранца. Хоть Жуков и совсем недавно впервые вывел "Цанчжоу" на поле с капитанской повязкой. Но вряд ли это гарантия того, что его контракт будет продлен.

Если смотреть с точки зрения самого игрока, то тоже не факт, что он видит свое будущее в Китае. Он уже играет за команду больше двух лет, но нельзя назвать этот период успешным или радостным для него. Да, судя по всему, ему по нраву чемпионат Китая. Но всегда есть возможность сменить обстановку. Тем более еще ни разу в карьере Жуков не проводил за команду больше трех сезонов. В "Кайрате" он играл на протяжении трех кампаний (2017-2019), но затем уехал в Польшу.

Одним из вариантов продолжения карьеры точно можно назвать возвращение в Казахстан. Понятно, что по своему менталитету Георгий, в большей степени, европеец, но у него уже был опыт выступлений в КПЛ в составах "Астаны" и "Кайрата". Его знают болельщики, а он сам понимает особенности казахстанского чемпионата.

Кроме того, если он приедет в Казахстан, то сможет рассчитывать на вызов в сборную. За нее он провел 21 матч, но не вызывался туда с марта 2022-го. В последние годы неоднократно сообщалось про проблемы Жукова с гражданством/паспортом. Но есть смысл полагать, что, по возвращении в Казахстан, все эти вопросы можно будет уладить.

Через две недели Жукову исполнится 30 лет, большая часть его карьеры уже позади. Вряд ли видные клубы из европейских чемпионатов (Бельгия, Нидерланды) будут всерьез заинтересованы в подписании Георгия, который больше двух лет играл в Азии, причем далеко не за самый амбициозный клуб Китая.

Но вот в Казахстане за ним так или иначе следили. И в нем, вероятно, есть заинтересованность у топ-клубов КПЛ. Он точно смог бы зарекомендовать себя в стане "Елимая", причем он родился именно в Семее и его трансфер туда был бы очень даже символичным. В принципе, можно представить и его возвращение в "Кайрат", и переход в один из других отечественных клубов.

Есть много плюсов от идеи возвращения Жукова в чемпионат Казахстана. И особую роль в этом должна сыграть возможность вернуться за сборную. Вряд ли ошибемся, если скажем, что Георгий успел соскучиться по этой атмосфере.

Отметим, что за свою карьеру Жуков играл за бельгийские "Беерсхот" и "Стандард", казахстанские "Астану" и "Кайрат", нидерландскую "Роду", российский "Урал" и польскую "Вислу". Титулы он завоевывал только на родине: с "Астаной" выиграл два золота КПЛ и Суперкубок Казахстана, а с "Кайратом" - два Кубка Казахстана и один Суперкубок.

Фото: IG/georgyzhukov10©️