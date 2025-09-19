Суперкомпьютер Opta Analyst объяснил, почему представитель "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле является фаворитом в гонке за "Золотой мяч" 2025 года, передают Vesti.kz.

Тройной успех ПСЖ и роль Дембеле

В сезоне-2024/25 "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В финале ЛЧ ПСЖ обыграл "Интер" со счётом 5:0. Дембеле стал ключевой фигурой команды, забив 33 гола и оформив 13 ассистов. Среди игроков топ-5 европейских лиг больше его голов с игры забили только Мбаппе (36) и Левандовски (35).

Феноменальная форма в 2025 году

С 1 января до финала ЛЧ Дембеле отметился 25 голами и 8 ассистами в 29 матчах. Он забил в первых шести матчах 2025 года, включая два хет-трика за неделю - в ЛЧ против "Штутгарта" и в Лиге 1 против "Бреста". В первых 20 играх 2025 года он забил 24 раза, продемонстрировав впечатляющую форму.

Рекорды и достижения

Дембеле стал первым с 2018 года игроком, оформившим два ассиста в финале ЛЧ, а его 14 результативных действий в турнире - рекорд для французской команды. Он также создал наибольшее количество голевых моментов (38), вместе с Рафиньей. В Лиге 1 Дембеле лидировал по результативным действиям (27) и забитым голам с игры (20).

Аналитика Opta

По данным Opta, Дембеле оказался в числе лучших игроков Европы по созданным моментам и прогрессивным продвижениям с мячом, а также по ударам и касаниям в штрафной. Он активно участвовал в атакующих действиях: 9,6 в Лиге 1 и 10,4 в ЛЧ за 90 минут - больше, чем у любого другого игрока топ-5 лиг.

Конкуренты и мнения экспертов

Несмотря на конкуренцию - Мохамед Салах (57 результативных действий), Рафинья (56), Ламин Ямаль (39), Килиан Мбаппе (43) - эксперты считают Дембеле фаворитом благодаря результативности, универсальности и влиянию на успех ПСЖ. Сам Мбаппе заявил: "Если бы это зависело от меня, я доставил бы "Золотой мяч" к нему домой".

Заключение

Наставник ПСЖ Луис Энрике отметил, что Дембеле способен менять ход игры. Победа в "Золотом мяче"-2025 лишь подтвердит его выдающиеся достижения.

Победитель "Золотого мяча" будет объявлен 22 сентября в парижском театре "Шатле".