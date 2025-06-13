Стало известно, когда Зидан возглавит топовую сборную

Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе после длительного перерыва, передают Vesti.kz.

Как сообщает Defensa Central со ссылкой на Diario AS, экс-наставник мадридского "Реала" рассматривается как один из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Президент Французской федерации футбола Филипп Дьялло в интервью Ouest France не исключил возможность прихода Зидана:

"Это показывает, насколько сборная Франции привлекательна - даже для такого великого игрока и тренера, как он. Мне приятно, что он проявляет интерес. При этом хочу подчеркнуть, что у нас есть действующий тренер Дидье Дешам, чьи заслуги хорошо известны. Я хочу дать ему возможность спокойно работать на пути к ЧМ-2026", - отметил он.

Дьялло добавил, что пока не определена дата возможного объявления, но Федерация будет готова к переходному этапу, когда он наступит.

Тренерский путь Зидана

Зинедин Зидан остается одной из ярчайших фигур в мировом футболе. В качестве главного тренера "Реала" он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также неоднократно становился победителем национальных турниров. С момента ухода из клуба в 2021 году он не возглавлял ни одну команду, однако продолжал внимательно следить за развитием футбола.

Переход на работу в сборную может стать новым вызовом для специалиста, учитывая отличия между клубным и международным форматом.