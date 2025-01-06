Будущее Карло Анчелотти в "Реале" остается под вопросом, несмотря на его статус одного из самых титулованных тренеров в истории мадридского клуба. В кулуарах "сливочных" активно обсуждают, кто может стать его преемником. По данным Relevo, главным кандидатом является Хаби Алонсо, нынешний наставник леверкузенского "Байера". Однако его назначение напрямую зависит от результатов мадридцев в этом сезоне, передают Vesti.kz.

Если команда Анчелотти не выиграет ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, клуб планирует пригласить Алонсо на пост главного тренера.

Однако, если "Реал" завоюет хотя бы один из этих трофеев, итальянец сохранит свою должность и доработает контракт, который истекает летом 2026 года.





Имя Алонсо уже давно на слуху в футбольных кругах. Бывший полузащитник "Реала" не только отлично проявил себя на поле, но и зарекомендовал себя как тренер с большим потенциалом.

Его успехи в "Байере" говорят сами за себя: под его руководством команда показала впечатляющие результаты, выиграв первую в истории клуба Бундеслигу и Кубок Германии, а также выйдя в финал Лиги Европы.





Несмотря на это, у Анчелотти все еще есть шансы остаться. В декабре он доказал, что после непростого периода, включавшего поражения от "Барселоны" и "Милана", команда может играть с прежней мощью.

Сам итальянец не раз говорил: "Из '"Реала" не уходят по собственной воле". Несмотря на возраст и давление, он не выглядит подавленным и готов продолжать.



Что касается Хаби Алонсо, он спокоен и никуда не торопится. В "Байере" он чувствует себя комфортно и доволен развитием своей карьеры.

В своем третьем сезоне в Германии Алонсо ведет клуб на второй позиции в чемпионате, всего в четырех очках от "Баварии", которую уже выбил из Кубка.

Его команда показывает красивый, атакующий футбол, и в Лиге чемпионов "Байер" также продолжает борьбу.



Поэтому даже если Анчелотти останется до конца контракта, Хаби готов дождаться своего часа.

Его контракт с "Байером" также рассчитан до 2026 года, что совпадает с окончанием соглашения итальянца.