Стал известен новый клуб Магомеда Адиева

Стало известно о возможном возвращении российского тренера Магомеда Адиева в чемпионат Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "ЖаркOFF", Адиев с большой долей вероятности может возглавить "Актобе".

Отмечается, что "красно-белые" еще в конце прошлого сезона продлили соглашение с украинским специалистом Игорем Леоновым, однако сделано это было еще до прихода в клуб нового руководства.

Адиев же после ухода из "Ахмата" находится без работы и наверняка примет предложение "Актобе", который он мог возглавить еще минувшей зимой.

В КПЛ Адиев тренировал карагандинский "Шахтер" в период 2021-2022 годов, после чего возглавил сборную Казахстана. Его преемником в национальной команде стал другой российский специалист Станислав Черчесов.

Адиев и "Ахмат" расторгли контракт в сентябре. До его отставки грозненская команда занимала предпоследнее место в таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах длилась больше месяца.