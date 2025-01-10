Футбол
Вчера 21:05

Стал известен новый клуб Магомеда Адиева

©КФФ

Стало известно о возможном возвращении российского тренера Магомеда Адиева в чемпионат Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Разве я не ясно выразился?". Гвардиолу разозлил вопрос о трансфере
Вчера 21:27  
Узбекский клуб пригласил футболиста с опытом игры в Казахстане
Вчера 22:06  
"Барселона" включилась в борьбу за звездного нападающего
Вчера 22:31  
Казахстанский клуб купил защитника за 80 миллионов
Вчера 22:57  

По информации телеграм-канала "ЖаркOFF", Адиев с большой долей вероятности может возглавить "Актобе".

Отмечается, что "красно-белые" еще в конце прошлого сезона продлили соглашение с украинским специалистом Игорем Леоновым, однако сделано это было еще до прихода в клуб нового руководства.

Адиев же после ухода из "Ахмата" находится без работы и наверняка примет предложение "Актобе", который он мог возглавить еще минувшей зимой.

В КПЛ Адиев тренировал карагандинский "Шахтер" в период 2021-2022 годов, после чего возглавил сборную Казахстана. Его преемником в национальной команде стал другой российский специалист Станислав Черчесов.

Адиев и "Ахмат" расторгли контракт в сентябре. До его отставки грозненская команда занимала предпоследнее место в таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах длилась больше месяца.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →