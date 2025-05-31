Футбол
31 мая 14:10

Как сохранить Роналду? В "Аль-Насре" решились на два трансфера ради португальца

©IG/cristiano

Саудовский "Аль-Наср" хочет всеми силами удержать своего лидера Криштиану Роналду. Ради этого в клубе рассчитывают подписать сразу двух игроков из европейских команд, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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По данным источника, клуб из Эр-Рияда намерен заполучить колумбийского нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса, а также словацкого защитника "Фейеноорда" Давида Ганцко. У 28-летнего Диаса и 27-летнего Ганцко долгосрочные контракты со своими клубами, поэтому "Аль-Насру" придется раскошелиться.


В этом сезоне "Аль-Наср" с Роналду остался без завоеванных трофеев, однако 40-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии с 25 забитыми мячами.

По последним данным, Криштиану все же останется в "Аль-Насре" на следующий сезон.

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