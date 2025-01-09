Павел Недвед - легендарный чешский полузащитник и обладатель "Золотого мяча" 2003 года - назначен спортивным директором саудовского клуба "Аль-Шабаб". Официальное объявление об этом появилось на странице клуба в социальных сетях. Детали соглашения, включая срок контракта и финансовые условия, не раскрываются, передают Vesti.kz.

"Черный и белый - это все для меня. Я просто не мог сказать нет", - сказал Недвед.

Для Недведа новая должность стала важной вехой в карьере после громкой истории с уходом из "Ювентуса".

Напомним, что с 2016 по 2022 год он занимал пост вице-президента туринского гранда и покинул свой пост вместе с советом директоров на фоне скандала о финансовых нарушениях.

Однако позже Федеральный апелляционный суд оправдал Недведа, полностью восстановив его репутацию.

Недвед — один из самых титулованных игроков своего поколения. В ходе своей игровой карьеры он защищал цвета "Спарты" (Прага), "Лацио" и "Ювентуса".

В составе "Спарты" он стал чемпионом Чехословакии и дважды выигрывал чемпионат Чехии, в римском "Лацио" триумфально завоевал титул победителя Серии А, а также дважды поднимал над головой Кубок и Суперкубок Италии.



В составе "Ювентуса" Недвед также становился двукратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка Италии.

Не менее ярко он проявил себя и на международной арене: со сборной Чехии Недвед завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1996 года и бронзу Евро-2004.

Именно в этот период он закрепил за собой статус одного из лучших полузащитников мира.



Завершив игровую карьеру, Недвед не изменял "Ювентусу" и более десяти лет оставался одним из ключевых руководителей клуба.

Однако теперь легендарный чех решил открыть новую главу своей истории и перебрался в Саудовскую Аравию.