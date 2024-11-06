"Сидеть и ждать не в моем характере". Адиев рассказал о новых предложениях

Бывший главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, что находится в статусе свободного агента, несмотря на разные слухи, передают Vesti.kz.

– Хотел еще спросить о вашем тренерском будущем. Есть ли какие-то предложения?

– Раз я нахожусь без работы, значит, как таковых предложений нет (улыбается). Я встречался и были разговоры на эту тему, но не сложилось. Поэтому на сегодняшний день пока что я нахожусь в статусе свободного тренера.

– Вас все-таки звали в "Пари НН"? Был какой-то разговор?

– Разговоров много было… И по "Пари НН", и по другим клубам, и в том же Казахстане много разговоров. Раз я нигде не работаю, значит, они не сложились так, как надо и данным руководителям, и мне как главному тренеру.

– Вам хотелось бы продолжить работу в РПЛ или вы готовы даже уехать за рубеж, если будет интересное предложение?

– В РПЛ сейчас работают довольно качественные тренеры, а сидеть и ждать не в моем характере. Если мне подвернется то предложение, которое меня устроит, я его, конечно, рассмотрю и уеду, - рассказал он в разговоре с "РБ Спорт".

Напомним, последним местом работы Адиева был "Ахмат". Также он возглавлял сборную Казахстана, карагандинский "Шахтер", "Чайку", "Анжи", "Легион Динамо", "Терек-2".