В Саудовской Аравии начали охоту на Месси: подробности переговоров

Фонд публичных инвестиций Саудовской Аравии (PIF) в последние дни возобновил переговоры с Лионелем Месси с целью привлечь знаменитого аргентинского футболиста в Саудовскую Про-Лигу, передают Vesti.kz.

Как сообщает TEAMtalk, сейчас ведутся устные переговоры. После нескольких месяцев переговоров в 2023 году, когда Месси выбрал переход в клуб МЛС — "Интер Майами", саудовская сторона решила повторно сделать попытку. Контракт Месси с нынешним клубом истекает в конце 2025 года, и с 1 июля он сможет подписывать соглашения с любыми командами в статусе свободного агента.





Интерес Саудовской Аравии к Месси и переговоры

Интерес Саудовской Аравии к Месси остается высоким. Они хотят сделать его одним из главных лиц лиги, рядом с Криштиану Роналду, который, по последним данным, скорее всего продолжит выступления за "Аль-Наср". Контакты между сторонами только возобновились, и в ближайшие недели стороны продолжат обсуждение возможного трансфера. Конкретных договоренностей пока нет, но дверь для переговоров открыта.

На данный момент Месси полностью сосредоточен на выступлениях за "Интер Майами" и подготовке к клубному чемпионату мира. Тем не менее, Саудовский инвестиционный фонд настроен повторить попытку, рассчитывая на иной исход.

Возможные варианты перехода и мнение Месси

Вопрос о том, в какой именно клуб Саудовской Про-Лиги может перейти Месси, пока не рассматривался. PIF хочет сначала узнать позицию самого футболиста, а затем определить, какой из четырех ведущих клубов — "Аль-Ахли", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" или "Аль-Наср" — будет для него наиболее подходящим. Это обсуждение отложено на следующий этап переговоров.

Ранее сам Месси признавался, что серьезно рассматривал переход в Саудовскую Про-Лигу. Он отметил, что видел в Саудовской Аравии перспективу сильной лиги и был впечатлен развитием футбола в стране.

Отметим, что с 2018 года Месси и Роналду не выступают в одной лиге: тогда Роналду покинул мадридский "Реал", а Месси остался в "Барселоне".