"Сантос" потерял Неймара из-за коронавируса

Звездный нападающий "Сантоса" Неймар оказался в домашней изоляции из-за коронавируса. Футболист пропускает тренировки команды с четверга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo.

33-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус, вследствие чего его отправили на домашний карантин. Игрок ждет от медицинского штаба разрешения на возвращение к тренировкам.



Отметим, что в конце июня у Неймара заканчивается контракт с родным "Сантосом". И пока его будущее в команде находится под вопросом.

Неймар вернулся в бразильский клуб в январе этого года. В 12 матчах во всех турнирах он отметился тремя голами и тремя ассистами.