Россия сыграет с одной из худших сборных мира

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Кубой. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РФС.

Это будет третий домашний матч российской сборной в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак со счетом 2:0, а 12 октября в Москве победили Камерун - 1:0.

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку из 207 в рейтинге ФИФА.

Отметим, что российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.