Россия сыграет с одной из худших сборных мира

Новости спорта Футбол
Сегодня 19:21
©rfs.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Кубой. Встреча состоится 20 ноября в Волгограде, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РФС.

Это будет третий домашний матч российской сборной в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак со счетом 2:0, а 12 октября в Москве победили Камерун - 1:0. 

Сборная Кубы занимает 169-ю строчку из 207 в рейтинге ФИФА.

Отметим, что российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

Метки:
Сборная России по футболу Куба

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:21
Футбол
Россия сыграет с одной из худших сборных мира
Сегодня , 17:41
Футбол
Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
Сегодня , 17:10
Футбол
"Это дополнительная мотивация". Тренер "Тобола" - о борьбе за Лигу Европы и Кубок Казахстана
Сегодня , 16:10
Футбол
В "Ордабасы" высказались о травмах Тагыбергена и Малого перед финалом Кубка Казахстана
Сегодня , 12:59
Футбол
Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"
Вчера , 15:46
Футбол
Назван новый клуб Андрея Карповича
Вчера , 13:40
Футбол
РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба
1 ноября, 14:00
Футбол
Насколько внимательно вы следили за КПЛ-2023? Пройдите наш тест и проверьте себя
1 ноября, 13:25
Футбол
Европейский клуб Оразова стал Интернет-мемом. Все из-за казахстанских болельщиков
31 октября, 17:58
Футбол
Замена игроку сборной Казахстана? Почему "Кайрат" хочет подписать форварда "Актобе"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»