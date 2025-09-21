В третьем туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" устроил настоящий голевой праздник, обыграв на своём поле "Аль-Рияд" со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Хозяева добились успеха уже на 6-й минуте усилиями Жоау Феликса. Вскоре преимущество удвоил Кингсли Коман (30-я), а перед перерывом отличился и Криштиану Роналду (33-я). Во втором тайме Феликс оформил дубль (49-я), однако гости сумели ответить точным ударом Мамаду Силлы (51-я). На этом интрига закончилась: Роналду поставил точку во встрече, забив свой второй мяч на 76-й минуте.

"Аль-Наср" с 9 очками лидирует в турнирной таблице, а "Аль-Рияд" занимает 13-е место, имея в активе 3 балла.

В следующем туре, 26 сентября, "Аль-Наср" сыграет на выезде с "Аль-Иттихадом", а 27-го числа "Аль-Рияд" примет дома "Неом".