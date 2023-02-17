Роналду снова зажег в Саудовской Аравии. Двумя ассистами принес клубу победу

"Аль-Наср" победил "Аль-Таавун" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Абдулрахман Гариб (17-я минута) и Абдулла Маду (77-я), которым успешно ассистировал их звездный одноклубник Криштиану Роналду. У проигравших один мяч отыграл Альваро Медран (47-я).

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" набрал 40 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. "Аль-Таавун" (30) расположился на пятом месте.

Напомним, что в прошлом туре Роналду оформил покер за "Аль-Наср", всего в его активе пять голов и два ассиста.

Криштиану стал игроком "Аль-Насра" в конце прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.