Роналду разочаровал молодого нападающего: что он сказал

23-летний нападающий "Штутгарта" Ник Вольтемаде рассказал о своих впечатлениях от дебюта за сборную Германии в полуфинале Лиги наций против Португалии и первой встрече с Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Вольтемаде впервые вышел в основном составе национальной команды в матче, который завершился победой португальцев со счетом 2:1. Победный гол забил Роналду. Несмотря на результат, сам игрок признался, что личная встреча с известным футболистом не произвела на него сильного впечатления.

"Меня часто спрашивали об этом. В голове это казалось более захватывающим. Но когда ты находишься на поле, это просто нормальный момент. Я думал, что это произведет на меня большее впечатление. Конечно, это Роналду, ты его знаешь. Но все было не так, как я себе представлял. Было приятно сыграть против него и других сильных соперников, сравнить себя с ними. Но, наверное, само представление об этом было ярче, чем реальность", - приводит его слова Goal.



После матча с Португалией Вольтемаде также вышел в стартовом составе в игре за третье место против Франции, где сборная Германии проиграла 0:2. В финале турнира Роналду снова отличился, забив второй гол Португалии в матче с Испанией (2:2), после чего команда выиграла серию пенальти и стала победителем Лиги наций.

Вольтемаде провел сильный сезон за "Штутгарт", забив 17 голов и сделав три голевые передачи в 33 матчах. Также он помог клубу выиграть Кубок Германии.