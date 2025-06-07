Роналду раскрыл правду о соперничестве с Месси

Футбольное соперничество между Криштиану Роналду и Лионелем Месси постепенно подходит к завершению. Накануне финала Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Испании португальский нападающий прокомментировал их многолетнюю конкуренцию, передают Vesti.kz.

В течение более 15 лет оба футболиста регулярно претендовали на звание лучшего, устанавливая рекорды и добиваясь успехов на клубном и международном уровнях. На счету Месси восемь "Золотых мячей", у Роналду - пять.

На пресс-конференции Роналду подчеркнул, что между ним и Месси всегда сохранялись профессиональные и уважительные отношения.

"Я с уважением отношусь к Месси. Мы были соперниками много лет, но, как я уже говорил, находимся на одной сцене вот уже 15 лет. Не знаю, говорит ли он сейчас по-английски, но раньше я помогал ему с переводом, когда на церемониях объясняли, что нужно делать. Он всегда хорошо ко мне относился и уважал как соперника", - приводит слова Роналду TNT Sports.

Подобное соперничество - по продолжительности и уровню - вряд ли повторится в ближайшем будущем.

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