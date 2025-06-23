Роналду отказал всем ради одного клуба: известны детали контракта

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время продлит контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, стороны находятся на финальной стадии согласования условий нового соглашения, которое будет рассчитано до 2026 года.

Отмечается, что в последние недели Роналду получил предложения от нескольких клубов, однако он отдал приоритет продолжению карьеры в Саудовской Аравии и остается верен "Аль-Насру".

40-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В Европе он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", мадридского "Реала" и лиссабонского "Спортинга". Является обладателем пяти "Золотых мячей".