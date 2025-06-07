Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о претендентах на престижную индивидуальную награду - "Золотой мяч". В преддверии финала Лиги наций против сборной Испании он рассказал, кто, по его мнению, достоин получить этот трофей, передают Vesti.kz.

По словам Роналду, ключевым критерием для победы в "Золотом мяче" является успех в Лиге чемпионов. Игроки команды-победителя этого турнира, по его мнению, наиболее заслуживают награду.

"Кто выигрывает Лигу чемпионов, тот и должен получить "Золотой мяч. В таких командах много игроков, достойных приза", - приводит слова Криштиану O Jogo.

Роналду также отметил, что индивидуальные награды сейчас теряют часть своей значимости из-за множества факторов, не связанных напрямую с игрой.

Футболист выделил перспективных молодых игроков, которые могут претендовать на "Золотой мяч" в ближайшем будущем: Ламина Ямаля, Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Витинью.

"Если Ямаль продолжит в том же духе, через два-три года он без проблем сможет выиграть "Золотой мяч", - уверен Роналду.

Таким образом, фаворит Роналду - игрок из команды, выигравшей Лигу чемпионов, а среди талантов он выделяет Ямаля, Мбаппе, Дембеле и Витинью.