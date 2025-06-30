Роналду честно признался, будет ли тренером после карьеры

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился мыслями о будущем после завершения игровой карьеры, передают Vesti.kz.

В интервью клубному YouTube-каналу он подчеркнул, что не рассматривает возможность тренерской деятельности в обозримом будущем.

"Я не мыслю стандартно. Я не считаю себя лучше других футболистов, просто думаю иначе. Могу откровенно сказать: тренерская карьера - не для меня. По крайней мере, не в ближайшие пять, десять или даже двадцать лет. Хотя жизнь может все изменить", - отметил Роналду.

Португалец также рассказал о своей роли в Саудовской Аравии:

"Я приехал сюда не только играть. Я хочу помочь стране меняться, быть частью этого процесса. Да, я португалец, но теперь уже чувствую себя частью Саудовской Аравии".

Ранее Роналду продлил контракт с "Аль-Насром" до 2027 года. До переезда в Саудовскую Аравию он выступал в Европе за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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