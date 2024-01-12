Роналдо официально сменил клуб

Новости спорта Футбол
Вчера 21:30
©EC Bahia

Футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе бразильского нападающего Роналдо, передают Vesti.kz.

23-летний форвард является воспитанником "Сан-Каэтано", последние 1,5 года играл за болгарский "Левски".

В этом сезоне Роналдо в 25 матчах забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. 

"Мы рады приветствовать Роналдо в нашей команде! Желаем яркой игры в футболке нашего клуба!", - говорится в сообщении "Ростова".

©ФК "Ростов"

По данным Transfermarkt, российский клуб заплатил "Левски" за трансфер бразильца 2 миллиона евро, а контракт с ним подписал до 30 июня 2028 года.

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Ростов ФК Премьер-лига России Левски ФК Футбольные трансферы
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